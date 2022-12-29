Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У росіян залишилося до 500 ракет типу "Калібр", Х-101, Х-155 - це крилаті ракети. До повного нуля вони можуть вийти за 5-7 залпів, залежно від кількості ракет в одному залпі, або 100 або 70. Ці три типи ракет("Калібр", Х-101, Х-155) приблизно одного класу. Це крилаті ракети стратегічного значення. І виробництво у них однакове, якщо говорити про кількість зроблених ракет. Близько двох десятків ракет такого типу вони можуть виготовляти на місяць", - пояснив Світан.

Військовий експерт також додав, що для повноцінного запуску росіяни можуть виготовляти ракети раз на три місяці, залежно від того, скільки одразу будуть випускати або зберігати.

"Росіяни виробляли близько 100-120 "Калібрів" на рік, а це означає близько 10 ракет на місяць. Вони вже забирають ракети із недоторканих запасів, і заповнити їх вже не можуть. Навесні у них закінчаться ракети, а далі вони зможуть виробляти один залп на три місяці", - додав Світан.

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