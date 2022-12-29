Про це написав у твіттері Дмитро Кулеба.

"Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року", - пише Кулеба.

Міністр закордонних справ наголошує, що не може бути нейтралітету під час таких масових воєнних злочинів.

"Прикидатися "нейтральністю" означає стати на бік Росії", додав Кулеба.

Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.

Масована ракетна атака на Україну 29 грудня була спрямована на те, аби залишити людей без світла на Новий рік, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До неї ворог готувався протягом двох тижнів.

Очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.

Також окупанти поцілили в об'єкт ДТЕК, відомо про суттєве пошкодження обладнання станції, поранено працівника.