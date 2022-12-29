"Безглузде варварство": Кулеба прокоментував сьогоднішню масштабну ракетну атаку РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав масштабну ракетну атаку Росії уранці 29 грудня "безглуздим варварством"
Про це написав у твіттері Дмитро Кулеба.
"Безглузде варварство. Це єдині слова, які спадають на думку, коли Росія запускає черговий ракетний обстріл мирних українських міст напередодні Нового року", - пише Кулеба.
Міністр закордонних справ наголошує, що не може бути нейтралітету під час таких масових воєнних злочинів.
"Прикидатися "нейтральністю" означає стати на бік Росії", додав Кулеба.
- Уранці 29 грудня на територіях Київської, Сумської, Миколаївської, Полтавської, Житомирської, Одеської, Львівської областей, а також в Києві, працювали українські сили протиповітряної оборони. Ще в деяких регіонах було чути вибухи.
- Масована ракетна атака на Україну 29 грудня була спрямована на те, аби залишити людей без світла на Новий рік, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До неї ворог готувався протягом двох тижнів.
- Очільник Міненерго Герман Галущенко заявив, що внаслідок масованої ракетної атаки на Україну 29 грудня зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, тож можливі аварійні вимкнення світла.
- Також окупанти поцілили в об'єкт ДТЕК, відомо про суттєве пошкодження обладнання станції, поранено працівника.
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