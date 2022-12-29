Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Десята масштабна атака, Росія намагається позбавити українців світла перед Новим роком. Ворог робив високу ставку на цю атаку, готувався до неї два тижні", - написав він і нагадав, що наші сили ППО збили 54 ракети з 69.

"Водночас не обійшлося без влучань і пошкоджень, зокрема в енергооб'єкти. У деяких областях можуть застосовуватися екстренні відключення, щоб уникнути аварій у мережах. Наші енергетики вже працюють, аби все відремонтувати", - підкреслив Шмигаль.

Раніше очільник Міненерго Галущенко повідомив, що аварійні вимкнення може бути застосовано в Одеській і Київській областях.

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