До відбудови Херсона долучилися 15 областей України, - Подоляк
Уже 15 обласних військових адміністрацій допомагають Херсону відновлюватися після російської окупації.
Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.
"Херсон об’єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу. Ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо. Хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає оргтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами", – сказав він.
Окрім того, за словами Тимошенка, у місті відновлюють роботу мережеві супермаркети, а також триває відновлення мобільного зв’язку.
Він також поінформував, що Укрпошта надає послуги вже у 82 населених пунктах Херсонської області.
"Місцеві мешканці можуть отримати пенсійні та інші соціальні виплати за період окупації, а також купити продукти та товари першої необхідності", – підкреслив Тимошенко.
Заступник керівника ОП додав, що триває робота над відновленням інфраструктури. Зокрема, йдеться про зруйнований російськими загарбниками міст на шляху з Херсона до Миколаєва.
"Зараз його демонтують, а поруч облаштують два тимчасові проїзди. Найближчим часом розпочнемо відновлювати сам міст", – розповів Тимошенко.
- Нагадаємо, 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що Херсон повертається під контроль України.
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