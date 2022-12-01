До відбудови Херсона долучилися 15 областей України, - Подоляк

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив під час брифінгу.

"Херсон об’єднав навколо себе вже 15 обласних військових адміністрацій, які надали гуманітарну допомогу. Ця допомога продовжуватиме надходити й далі. Це десятки тисяч продуктових наборів, питна вода, дитяче харчування, гігієнічні набори тощо. Хтось допомагає дітям з відпочинком, хтось допомагає оргтехнікою, будівельними матеріалами та технікою, аварійними машинами", – сказав він.

Окрім того, за словами Тимошенка, у місті відновлюють роботу мережеві супермаркети, а також триває відновлення мобільного зв’язку.

Він також поінформував, що Укрпошта надає послуги вже у 82 населених пунктах Херсонської області.

"Місцеві мешканці можуть отримати пенсійні та інші соціальні виплати за період окупації, а також купити продукти та товари першої необхідності", – підкреслив Тимошенко.

Заступник керівника ОП додав, що триває робота над відновленням інфраструктури. Зокрема, йдеться про зруйнований російськими загарбниками міст на шляху з Херсона до Миколаєва.

"Зараз його демонтують, а поруч облаштують два тимчасові проїзди. Найближчим часом розпочнемо відновлювати сам міст", – розповів Тимошенко.

Нагадаємо, 11 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що Херсон повертається під контроль України.

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