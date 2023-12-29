До загального фонду держбюджету в 2023 році надійшло 1,66 трлн грн

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначено, що надходження платежів, справляння яких контролює ДПС, становило 739,1 млрд грн, зокрема:

14,1 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 346,5 млрд грн, відшкодовано – 132,4 млрд грн)

175,7 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

143,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств

102,8 млрд грн – акцизний податок

59,8 млрд грн – рентна плата

35,1 млрд грн – дивіденди та частина чистого прибутку державних підприємств

Водночас надійшло 397,3 млрд грн платежів, справляння яких контролюється Держмитслужбою.

"Виконання річного розпису доходів загального фонду держбюджету Державною податковою службою становило, за оперативними даними, 100,5 % ("плюс" 3,8 млрд грн), Державною митною службою – 93,7% ("мінус" 26,5 млрд грн). Основною причиною чого стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США", - ідеться в повідомленні.

Також джерелом доходів державного бюджету в поточному році стала міжнародна допомога (гранти), які отримала Україна в сумі 425,4 млрд грн. Окрім цього, кошти також надійшли від Національного банку України, а саме - 35,9 млрд грн як частина його прибутку, отриманого за минулий рік.

"В цілому, за оперативними даними, за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,7 трлн грн податків, зборів та інших платежів, близько 480 млрд грн у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - підсумували в Мінфіні.