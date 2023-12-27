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У грудні Мінфін залучив $5 млрд зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів

27 грудня, 2023 середа
16:06
Економіка долари

У грудні 2023 року Міністерство фінансів України залучило $5 млрд грантів та пільгового фінансування від міжнародних партнерів

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

"У грудні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло близько $5 млрд зовнішнього фінансування. Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали 11% із загального обсягу фінансової допомоги", - ідеться в повідомленні.

У грудні донорами стали: Японія - $2,2 млрд (пільгове фінансування та гранти); ЄС - $1,6 млрд (пільгове фінансування); Міжнародний валютний фонд - близько $900 млн (пільгове фінансування); Світовий банк - $8 млн (пільгове фінансування). Гранти нашій державі надали Норвегія - $190 млн; Німеччина - $55 млн; США - $50 млн та Швейцарія - $20 млн.

У Мінфіні зазначили, що міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

  • 20 грудня Україна отримала фінансову допомогу в розмірі €150 млн на безповоротній основі від Європейського Союзу на відбудову.
бюджет
допомога Україні
допомога США Україні
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