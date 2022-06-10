Про це повідомила КМДА в телеграмі.

"У міський застосунок "Київ Цифровий" повернувся запис до ЦНАПів. Кияни знову можуть записатися в електронну чергу на зручний час", - наголосили в адміністрації.

Для цього потрібно перейти в розділ "Адміністративні послуги", обрати ЦНАП, послугу й час, отримати номер у черзі.

ЦНАПи Києва приймають о 9:00 - 18:00 з понеділка до п'ятниці.

Станом на 1 травня на Київщині відновили роботу 49 ЦНАПів.

18 травня Кабмін дозволив оформлювати в Центрах адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.

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