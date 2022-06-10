До застосунку "Київ Цифровий" повернули можливість записатися до ЦНАПів
Відтепер у застосунку "Київ Цифровий" кияни знову можуть записатися в електронну чергу до ЦНАПів
Про це повідомила КМДА в телеграмі.
"У міський застосунок "Київ Цифровий" повернувся запис до ЦНАПів. Кияни знову можуть записатися в електронну чергу на зручний час", - наголосили в адміністрації.
Для цього потрібно перейти в розділ "Адміністративні послуги", обрати ЦНАП, послугу й час, отримати номер у черзі.
ЦНАПи Києва приймають о 9:00 - 18:00 з понеділка до п'ятниці.
- Станом на 1 травня на Київщині відновили роботу 49 ЦНАПів.
- 18 травня Кабмін дозволив оформлювати в Центрах адміністративних послуг не тільки нові, але й уживані транспортні засоби.
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