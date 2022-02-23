До зони ООС скерують додаткові загони правоохоронців
Цього тижня Нацполіція відправить до зони ООС додаткові загони правоохоронців на тлі ескалації російсько-української війни
Про це заявив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич, передає Укрінформ.
"Щодо ситуації на Сході нашої держави. У нас поліцейські несуть посилений варіант служби. Частина поліцейських входить у сили й засоби ООС. Прийняте рішення керівництвом Національної поліції підсилитися додатковими силами", - зазначив він.
За словами Олександра Фацевича, окремо Нацполіція повідомить про кількість правоохоронців і те, які засоби скерує в ООС.
"Сили будуть направлені до кінця тижня", - додав заступник очільника Нацполіції.
- Нагадаємо, 14 лютого поліція України перейшла на посилений режим роботи через загрозу з боку РФ.
- Нацполіція працюватиме у посиленому режимі до 26 лютого.
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