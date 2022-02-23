До зони ООС скерують додаткові загони правоохоронців

Про це заявив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич, передає Укрінформ.



"Щодо ситуації на Сході нашої держави. У нас поліцейські несуть посилений варіант служби. Частина поліцейських входить у сили й засоби ООС. Прийняте рішення керівництвом Національної поліції підсилитися додатковими силами", - зазначив він.



За словами Олександра Фацевича, окремо Нацполіція повідомить про кількість правоохоронців і те, які засоби скерує в ООС.



"Сили будуть направлені до кінця тижня", - додав заступник очільника Нацполіції.

Нагадаємо, 14 лютого поліція України перейшла на посилений режим роботи через загрозу з боку РФ.

Нацполіція працюватиме у посиленому режимі до 26 лютого.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb