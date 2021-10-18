Доба на Донбасі: окупанти гатили з гранатометів
Упродовж 17 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр ООС.
В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Біля Новозванівки позиції наших воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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