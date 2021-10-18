Доба на Донбасі: окупанти гатили з гранатометів

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В напрямку Луганського найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів. В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети. Біля Новозванівки позиції наших воїнів ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.