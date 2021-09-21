Доба на фронті: окупанти п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлвка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.

У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

У районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Втрат серед українських захисників немає.

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