Доба на фронті: окупанти п’ять разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового
Упродовж минулої доби, 20 вересня збройні формування Російської 5 разів порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлвка та Новозванівка.
Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю - міномети калібру 120 мм.
У напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.
Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.
Протягом поточної доби, 21 вересня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
У районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.
Втрат серед українських захисників немає.
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