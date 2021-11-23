Доба на фронті: окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох військових ЗСУ

Про це повідомили в штабі ООС.



У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



У бік Причепилівки російські найманці двічі здійснили обстріли, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.



Поблизу Лебединського ворог порушив "тишу" двічі, застосувавши міномети калібру 82 мм та 120 мм.



Неподалік Кам'янки російські найманці обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм.



Біля Павлополя окупанти застосували великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.



Унаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє українських військових військовослужбовців дістали поранення. Їх ушпиталили. Один з них перебуває в задовільному стані, інший - у тяжкому.



Як зазначають у штабі ООС, військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.



Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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