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Доба на фронті: окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох військових ЗСУ

23 листопада, 2021 вiвторок
08:31
війна з Росією 9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл

За добу 22 листопада окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових, три з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це повідомили в штабі ООС.

У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки російські найманці двічі здійснили обстріли, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.

Поблизу Лебединського ворог порушив "тишу" двічі, застосувавши міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Неподалік Кам'янки російські найманці обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм.

Біля Павлополя окупанти застосували великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю. 

Унаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє українських військових військовослужбовців дістали поранення. Їх ушпиталили. Один з них перебуває в задовільному стані, інший - у тяжкому.

Як зазначають у штабі ООС, військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

 

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