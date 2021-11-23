Доба на фронті: окупанти сім разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено двох військових ЗСУ
За добу 22 листопада окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових, три з яких - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомили в штабі ООС.
У напрямку Попасної окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У бік Причепилівки російські найманці двічі здійснили обстріли, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.
Поблизу Лебединського ворог порушив "тишу" двічі, застосувавши міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Неподалік Кам'янки російські найманці обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм.
Біля Павлополя окупанти застосували великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.
Унаслідок обстрілів з боку російських найманців двоє українських військових військовослужбовців дістали поранення. Їх ушпиталили. Один з них перебуває в задовільному стані, інший - у тяжкому.
Як зазначають у штабі ООС, військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили ворога припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 23 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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