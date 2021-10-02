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Доба на фронті: поранено двох українських військових

2 жовтня, 2021 субота
07:16
війна з Росією ООС

У п'ятницю, 1 жовтня, внаслідок обстрілів російських окупантів було поранено двох українських військових

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил. 

Протягом минулої доби, 1 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню.

Біля Новозванівки та Новоолександрівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів. 

Міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Позиції наших захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем. 

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї,  та Новолуганського найманці застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, а також застосував БпЛА та здійснив скидання ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє  військовослужбовців Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан обох поранених - задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність. 

Станом на 7 годину ранку, 2 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

 

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Операція об'єднаних сил
поранені
обстріли
ООС
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