Доба у зоні ООС: окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового

Про це передає пресцентр штабу ООС.

"Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення порівняно з попередньою добою зросла", - йдеться в повідомленні.

Напружена ситуація спостерігалась у районі населеного пункту Новозванівка, який окупант обстрілював тричі, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 82 мм.

Поблизу Майорська російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, намагаючись спровокувати відповідь українських військових.

У напрямку Луганського та Новолуганського ворог здійснював прицільні обстріли із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу "Квадрокоптер", за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Українські захисники стріляли у відповідь.

Протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати ситуацію і виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.





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