Доба в зоні ООС: росіяни задіяли заборонену зброю, українські військові відповіли вогнем
У четвер, 29 липня, російські війська у районі проведення операції Об'єднаних сил 9 разів порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля населеного пункту Широкине окупанти двічі стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів.
Поблизу Водяного на Приазов'ї загарбники били зі 120-мм мінометів.
Неподалік селища Шуми росіяни відкривали вогонь із 82-мм мінометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Південне окупанти обстрілювали українські позиції з 82-мм мінометів.
У напрямку Авдіївки збройні формування РФ вели вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Золотого-4 загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів.
Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Зайцеве росіяни здійснювали дистанційне мінування території протипехотними мінами ПОМ-2.
29 липня бойових втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.
На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.
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