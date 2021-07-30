Доба в зоні ООС: росіяни задіяли заборонену зброю, українські військові відповіли вогнем

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля населеного пункту Широкине окупанти двічі стріляли із заборонених Мінськими угодами 120-мм і 82-мм мінометів.



Поблизу Водяного на Приазов'ї загарбники били зі 120-мм мінометів.



Неподалік селища Шуми росіяни відкривали вогонь із 82-мм мінометів і стрілецької зброї.



У районі населеного пункту Південне окупанти обстрілювали українські позиції з 82-мм мінометів.



У напрямку Авдіївки збройні формування РФ вели вогонь із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Золотого-4 загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів.



Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



У районі населеного пункту Зайцеве росіяни здійснювали дистанційне мінування території протипехотними мінами ПОМ-2.



29 липня бойових втрат серед військових Об'єднаних сил не зафіксовано.



На обстріли російсько-окупаційних військ бійці ООС відкривали вогонь у відповідь.