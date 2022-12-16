Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Добкін — яких фронтів воїн?
OPINION

Добкін — яких фронтів воїн?

Ярослав Юрчишин
16 грудня, 2022 п'ятниця
16:04
Погляд Ярослав Юрчишин

Дехто перемальовується в нову фарбу. Забувши, що зі старої не відмиється вже ніколи

Під гаслами про дешевий російський газ та компроміси з ворогом пролізти в український політикум вже ніколи не вдасться — про жахи "русского міра" знає вже кожна дитина. Тому, дехто перемальовується в нову фарбу. Забувши, що від старої не відмиється вже ніколи.

Один із таких — регіонал та противник ідей Революції Гідності Михайло Добкін. Раніше були новини про те, що цей кадр десь воює. А де? А за кого?

Виявляється Денис Монастирський, Василь Малюк та Олексій Резніков нічого не знають про цього "героя".

Схоже, не за Україну. Перевірив це шляхом звернень до МВС, СБУ та Міноборони, вони тут.

Виявляється, керівники цих відомств Денис Монастирський, Василь Малюк та Олексій Резніков нічого не знають про цього "героя".

Читайте також: В'ятрович розкритикував "бандерівців" Вілкула та Добкіна

Партизанський рух у Бєлгороді чи як?

Може ДФТГ? Але щось сумніваюся. Скоріше, просто просить кримінальної відповідальності за те що одягнув однострій українського воїна.

Джерело

Про автора. Ярослав Юрчишин, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Партія регіонів
Михайло Добкін
ЗСУ
війна з Росією
Читайте також:
Польща
15 грудня, 2022 четвер
Польща заблокувала в ЄС пакет рішень, серед яких надання 18 млрд євро Україні, - Politico
15 грудня, 2022 четвер
Залужний в інтерв'ю The Economist: Росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати
Білий дім
16 грудня, 2022 п'ятниця
У Білому домі прокоментували резолюцію щодо виключення РФ з Ради безпеки ООН
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.1
    Продаж 42.16
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
16 грудня
16:09
РФ
Угорщина заморозила російські активи на 870 млн євро
16:02
Сенат США затвердив оборонний бюджет, в якому передбачено $800 млн для України
15:33
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Актуальний курс валют сьогодні: вартість долара, євро, злотого
15:32
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Прем'єр-міністр Індії вкотре закликав Путіна до діалогу для закінчення повномасштабної війни в України
15:31
Оновлено
Наслідки ворожої атаки по передмістю Запоріжжя
По Запоріжжю зафіксовано влучання близько 15 російських ракет
15:30
Ілон Маск
У Єврокомісії попередили Маска після блокування у твіттері кількох американських журналістів
14:54
Оновлено
На фото ракета, яку збила українська ППО
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні: що відомо наразі по регіонах
14:52
Оновлено
ракета
ЗСУ знищили 60 із 76 ракет, випущених РФ під час масованої атаки по Україні 16 грудня
14:45
Дмитро Кулеба
Кулеба про масований удар РФ: на кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну, мають поставлятися гаубиця, танк, бронемашина
14:36
Світовий банк
Міжнародна фінансова корпорація підтримала виділення $2 млрд для українського бізнесу
14:32
Сербії
Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово
14:30
Псевдоміністрам "ДНР" оголосили підозру у вивезення українських дітей до Росії
14:28
Маріуполь
Окупанти під виглядом "ремонту" грабують квартири в Маріуполі
14:18
Ексклюзив
Сербія
Кремль намагається відкрити другий фронт на Балканському півострові, - керівниця проєкту "Балканський оглядач" Іщенко
14:14
ФІФА
ФІФА відмовила Зеленському у проханні поділитися посланням миру на фіналі Чемпіонату світу, - CNN
14:07
Бріджит Брінк
Україна отримала перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання від США
14:01
OPINION
Сергій Марченко
Ракетні удари - це геноцид українців з боку не Путіна, а росіян
13:59
Відправляли за $8 тис., як моряків: в Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон
13:53
Книга року-2022
Книга року BBC-2022: оголосили переможців премії
13:49
Ексклюзив
Україна до 24 лютого створила якісну технологічну перевагу над російським військом завдяки системі тактичного управління "Кропива", - капітан ЗСУ Лось
13:43
Петро Порошенко
Порошенко привіз вантажівки з причепами у бригаду артрозвідки на східний фронт
13:37
Герман Галущенко
Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни
13:01
лукашенко путін
Путін зустрінеться з Лукашенком у Мінську: про що говоритимуть
12:57
Світло
У Молдові можливі перебої з енергопостачанням через удари РФ по Україні
12:53
Оновлено
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок
У Кривому Розі російська ракета влучила в будинок: двоє людей загинули, восьмеро - поранені
12:20
Оновлено
Укрзалізниця потяг
Внаслідок пошкодження енергоінфраструктури низка залізничних дільниць знеструмлена, затримується щонайменше 17 потягів
12:09
OPINION
Кирило Говорун
Варфоломій дав зрозуміти, що вважає "російський світ" єрессю
12:05
Михайло Подоляк
"Чи варто ще більше гальмувати процес передачі ПРО, аби "не допустити ескалації": Подоляк про чергову ракетну атаку РФ
12:04
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
У Міноборони прокоментували ранковий масований обстріл України: Росія сподівається змінити хід війни на свою користь
11:52
Діана Панченко
Останній шлях Панченко. Як пропагандистка Медведчука стала ротом окупації
11:35
окупанти в Мелітополі
Жінки в Луганську були вимушені народжувати в коридорах чи каретах швидкої: поранені окупанти заповнили медзаклад
11:17
війна діти
За час повномасштабної війни внаслідок дії Росії загинуло 449 дітей та ще 859 - отримали поранення
10:58
електромережі ЛЕП світло
Масована атака РФ по Україні: пошкоджені енергооб'єкти як на Сході, так і Півдні країни
10:47
Втрати ворога
За добу ЗСУ ліквідували 680 російських окупантів, 5 танків та 5 безпілотників
10:04
OPINION
Павло Клімкін
Захід поставив Росію "на розтяжку"
09:17
OPINION
Микола Княжицький
"Русскій мір" і "російська церква" мають бути заборонені в Україні
09:15
Наслідки обстрілу Харківщини 8 грудня
Минулої доби загарбники обстріляли ракетами Харків і лікарню в Куп'янську
08:59
ЄС
Європейський Союз прагне налагодити спільну закупівлю зброї
08:48
Укрпошта
Укрпошта відкриває Новорічну резиденцію для дітей та дорослих
08:28
За минулу добу росіяни вбили ще 7 цивільних мешканців на Донеччині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV