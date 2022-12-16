Під гаслами про дешевий російський газ та компроміси з ворогом пролізти в український політикум вже ніколи не вдасться — про жахи "русского міра" знає вже кожна дитина. Тому, дехто перемальовується в нову фарбу. Забувши, що від старої не відмиється вже ніколи.

Один із таких — регіонал та противник ідей Революції Гідності Михайло Добкін. Раніше були новини про те, що цей кадр десь воює. А де? А за кого?

Виявляється Денис Монастирський, Василь Малюк та Олексій Резніков нічого не знають про цього "героя".

Схоже, не за Україну. Перевірив це шляхом звернень до МВС, СБУ та Міноборони, вони тут.

Виявляється, керівники цих відомств Денис Монастирський, Василь Малюк та Олексій Резніков нічого не знають про цього "героя".

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Може ДФТГ? Але щось сумніваюся. Скоріше, просто просить кримінальної відповідальності за те що одягнув однострій українського воїна.

Джерело

Про автора. Ярослав Юрчишин, народний депутат України

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