Добровільно віддали свою зброю окупантам: двох поліціянтів з Миколаївщини звинувачено в колабораціонізмі
Під час тимчасової окупації на Миколаївщині двоє поліцейських віддали табельну зброю та боєприпаси окупантам. Правоохоронці одному повідомили про підозру, а іншого - розшукують
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Прокуратура скерувала до суду справу колишнього поліціянта відділення № 2 Баштанського райвідділу поліції ГУ НПУ в Миколаївській області, який обвинувачується у колабораціонізмі.
Слідчі встановили, що у березні під час окупації міста Снігурівка на Миколаївщині зловмисник передав табельну зброю та боєприпаси російським загарбникам.
"Правоохоронець замість того, щоб обороняти місто від загарбників, добровільно погодився співпрацювати з ворогом. Він передав військовим формуванням РФ табельну зброю та боєприпаси - 9 пістолетів "ПМ" та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що нині він переховується на тимчасово окупованій території.
Крім того, його колега теж добровільно віддав рашистам службовий пістолет ПМ з 2 магазинами до нього зі спорядженими патронами. Зловмиснику повідомлено про підозру.
Підозрюваним загрожує позбавлення волі до 5 років.
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