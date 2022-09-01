Фінансові махінації на понад €600 тис.: затримали організатора транснаціональної шахрайської групи з України
Організатора транснаціональної шахрайської групи, який разом зі спільниками привласнив понад €600 тис., затримали під час перетину кордону Польщі з Білоруссю
Про це інформує Кіберполіція України.
Слідство встановило, що українець разом із громадянином Молдови крали гроші з карток жителів Євросоюзу. Зловмисники дізнавалися данні викрадених банківських карток замовляли в інтернеті товари на декілька тисяч євро за операцію. Далі через спеціальну мережу збували придбане у східноєвропейських країнах.
Повідомляється, що за три роки дії злочинної організації на території ЄС та України крадії "наварили" понад €600 тис.
"Фігуранта затримали прикордонники Польщі за ордером на арешт від правоохоронних органів Німеччини, під час перетину кордону з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Ще один зловмисник вже перебуває під вартою.
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