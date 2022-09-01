Про це інформує Кіберполіція України.

Слідство встановило, що українець разом із громадянином Молдови крали гроші з карток жителів Євросоюзу. Зловмисники дізнавалися данні викрадених банківських карток замовляли в інтернеті товари на декілька тисяч євро за операцію. Далі через спеціальну мережу збували придбане у східноєвропейських країнах.

Повідомляється, що за три роки дії злочинної організації на території ЄС та України крадії "наварили" понад €600 тис.

"Фігуранта затримали прикордонники Польщі за ордером на арешт від правоохоронних органів Німеччини, під час перетину кордону з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Ще один зловмисник вже перебуває під вартою.

Державне бюро розслідувань за підозрою в хабарництві затримало одного із заступників начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області.

На Львівщині керівника одного з райвідділів виконавчої служби спіймали на хабарі.

Служба безпеки України ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди від підприємців за погодження дозвільної документації.