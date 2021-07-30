Додаткові вихідні держслужбовцям за вакцинацію: уряд Чехії схвалив нові правила

Про це повідомляє сайт Уряду.



Зазначається, що у Чехії кількість державних службовців становить 480 тис. осіб.



Як відомо, правило набуває чинності з 1 січня 2022 року. Використовувати відпускні дні можна буде до кінця наступного року. Таким чином влада хоче мотивувати держслужбовців робити щеплення.



Крім того, на засіданні 30 липня Уряд погодив, що жителі Чехії, які за станом здоров'я не можуть носити захисну маску, не зобов'язані цього робити, але вони мають підтвердити таке право довідкою від лікаря.



Також Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до постанови про обов’язкове носіння захисних масок у закритих приміщеннях. Ця норма була скасована Вищим адміністративним судом у вівторок через «недостатнє обґрунтування доцільності». За словами міністра Адама Войтеха, міністерство доповнило обґрунтування заходу.

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