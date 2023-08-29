Додому повернули тіла ще 84 полеглих українських воїнів
У вівторок, 29 серпня, в Україну повернули 84 тіла загиблих військових
Про це інформує Мінреінтеграції.
"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - йдеться в заяві.
Як повідомляється, передача тіл полеглих військових відбулася відповідно до норм Женевських конвенцій.
Тіла українських захисників після ідентифікації передадуть їхнім рідним для гідного поховання.
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