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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Додому повернули тіла ще 84 полеглих українських воїнів

Додому повернули тіла ще 84 полеглих українських воїнів

29 серпня, 2023 вiвторок
11:37
Війна з Росією обмін

У вівторок, 29 серпня, в Україну повернули 84 тіла загиблих військових

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців", - йдеться в заяві.

Як повідомляється, передача тіл полеглих військових відбулася відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Тіла українських захисників після ідентифікації передадуть їхнім рідним для гідного поховання.

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Для отримання інформації працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0-800-339-247. У вихідні повідомлення приймаються у Viber і Telegram: 095-896-04-21.

  • 7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині. 
  • 12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
  • 22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових.
  • Того ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні. 
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