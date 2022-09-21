Про це він розповів в етері Еспресо.

Віталій Титич прокоментував засідання суду, яке відбулося 20 вересня, по справі про розстріл на Інститутській, 20 лютого 2014 року.



"Це було одне з важливіших засідань суду у цьому процесі, тому що воно про те, як почалася ця війна. Розуміти, знати та оперувати цими даними після рішення суду – це задача, яку ми, адвокати, у цьому процесі виконали. Незалежно від рішення суду, значуще те, що сьогодні прозвучали акцентуації на тих доказах, які були досліджені, а тепер можна ними оперувати як установленими фактами. Будемо чекати, яким вироком суд їх оцінить", - розказав адвокат.



Віталій Титич зауважив, що у цьому процесі були досліджені прямі докази, які вказують на те, що Янукович та вище керівництво, а це унікальні докази, яких не було в інших процесах, були причетні до організації масових вбивств з метою надання Росії юридичної можливості, щоб окупувати Крим та розв'язати війну на Майдані. Тобто саме той наратив громадянської війни зароджувався та реалізовувався ось тут, і відбувалося за організацією Януковича і вищого керівництва правоохоронних органів України в інтересах на той момент замовника, Російської Федерації. Це вже досліджено і можна про це говорити.



"Прізвища виконавців та керуючих операцією були відомі давно, це співробітники ФСБ 5-го відділу, яким керував громадянин Бєсєдов. Його підлеглі – найвищі чини, що займалися Україною та планували цю операцію, але за невдалий результат Бєсєдов зараз сидить у Лефортово. Ця операція, як низка терористичних актів на Майдані, є задумом ФСБ в інтересах Російської Федерації. Ось, що ми почали встановлювати на восьмому році справи", - зазначив Титич.

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