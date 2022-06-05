Доки великі компанії перебудовують процеси, маленькі підприємці захоплюють ринок, - засновник Rozetka
Маленькі бізнеси виявилися більш гнучкими і навіть під час війни здатні захоплювати ринок, переконаний співзсановник Rozetka Владислав Чечоткін
Про це співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін розповів Forbes.
"Найкраще себе почувають, за нашим розуміням, маленькі підприємці. Подивіться на великих постачальників, на міжнародні компанії - вони займаються перебудовою процесів, намагаються знайти спосіб не втратити, жити далі, тоді як маленькі масово захоплюють ринок", – сказав він.
"Вони знаходять, як з лимону вичавити сік", – додав Чечоткін.
Він пояснив: маленькі бізнеси більш гнучкі, можуть швидко перелаштуватися, скажімо, з торгівлі кросівками на продаж берців, карематів, біноклів, фільтрів для води.
"Це дуже цікава історія. Якщо бізнесу не заважати, життя буде значно кращим", – переконаний співзасновник маркетплейсу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив іноземний бізнес переходити з РФ до України і закликав долучатися до відбудови міст і галузей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе