Про це співзасновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін розповів Forbes.

"Найкраще себе почувають, за нашим розуміням, маленькі підприємці. Подивіться на великих постачальників, на міжнародні компанії - вони займаються перебудовою процесів, намагаються знайти спосіб не втратити, жити далі, тоді як маленькі масово захоплюють ринок", – сказав він.

"Вони знаходять, як з лимону вичавити сік", – додав Чечоткін.

Він пояснив: маленькі бізнеси більш гнучкі, можуть швидко перелаштуватися, скажімо, з торгівлі кросівками на продаж берців, карематів, біноклів, фільтрів для води.

"Це дуже цікава історія. Якщо бізнесу не заважати, життя буде значно кращим", – переконаний співзасновник маркетплейсу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив іноземний бізнес переходити з РФ до України і закликав долучатися до відбудови міст і галузей.