Долар в Україні продовжив дорожчати
На четвер, 16 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 27,2 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,62 грн, 10 російських рублів - 3,69 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,13 грн, продають - по 27,23 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27 грн до 27,2 грн, продажу - від 27,19 грн до 27,3 грн.
- Напередодні, 15 грудня, долар за курсом НБУ коштував 26,9985 грн.
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