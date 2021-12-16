Долар в Україні продовжив дорожчати

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,62 грн, 10 російських рублів - 3,69 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,13 грн, продають - по 27,23 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27 грн до 27,2 грн, продажу - від 27,19 грн до 27,3 грн.

Напередодні, 15 грудня, долар за курсом НБУ коштував 26,9985 грн.

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