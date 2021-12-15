Долар в Україні подорожчав за курсом НБУ

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,53 грн, 10 російських рублів - 3,67 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,03 грн, продають - по 27,15 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,9 грн до 27,08 грн, продажу - від 27,1 грн до 27,2 грн.



Напередодні, 14 грудня, долар за курсом НБУ коштував 26,89 грн/$, у понеділок 13 грудня - 27,02 грн/$.



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