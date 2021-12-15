Долар в Україні подорожчав за курсом НБУ
На середу, 15 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 26,9985 грн/$
Про це повідомляє сайт НБУ.
Євро за курсом НБУ коштує 30,53 грн, 10 російських рублів - 3,67 грн.
На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,03 грн, продають - по 27,15 грн.
При цьому пропозиції купівлі коливаються від 26,9 грн до 27,08 грн, продажу - від 27,1 грн до 27,2 грн.
Напередодні, 14 грудня, долар за курсом НБУ коштував 26,89 грн/$, у понеділок 13 грудня - 27,02 грн/$.
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