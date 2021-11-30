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Долар в Україні продовжив дорожчати, - курс НБУ

30 листопада, 2021 вiвторок
07:58
Економіка

На вівторок, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 27,17 грн/$

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро за курсом НБУ коштує 30,45 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,23 грн, продають - по 27,3 грн.

При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,2 грн до 27,25 грн, продажу - від 27,23 грн до 27,4 грн.

Напередодні, 29 листопада, долар за курсом НБУ коштував 27,1 грн, євро - 30,58 грн, 10 російських рублів - 3,6 грн.

У п'ятницю, 26 листопада, офіційни валютний курс було встановлено на рівні 27,03 грн/$, 30,34 грн/євро, 3,62 грн за 10 російських рублів.

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