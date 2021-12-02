Долар в Україні продовжив зростати в ціні

Про це повідомляє сайт НБУ.



Євро за курсом НБУ коштує 30,84 грн, 10 російських рублів - 3,68 грн.



На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,25 грн, продають - по 27,35 грн.



При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,1 грн до 27,26 грн, продажу - від 27,3 грн до 27,48 грн.



Напередодні, 1 грудня, долар за курсом НБУ коштував 27,21 грн, євро - 30,92 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.



30 листопада долар за офіційним курсом коштував 27,17 грн, євро - 30,45 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb