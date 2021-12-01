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Гривня продовжила падіння за курсом НБУ

1 грудня, 2021 середа
07:51
Економіка гривня

На середу, 1 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долару на рівні 27,21 грн/$

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро за курсом НБУ коштує 30,92 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.

На готівковому ринку, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар купують у середньому по 27,15 грн, продають - по 27,25 грн.

При цьому пропозиції купівлі коливаються від 27,07 грн до 27,2 грн, продажу - від 27,2 грн до 27,35 грн.

Напередодні, 30 листопада, долар за курсом НБУ коштував 27,17 грн, євро - 30,45 грн, 10 російських рублів - 3,64 грн.

29 листопада офіційний валютний курс становив 27,1 грн/$, 30,58 грн/євро та 3,6 грн за 10 російських рублів.

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