Долар за курсом НБУ почав зростати у ціні

Про це повідомляє сайт НБУ.



На готівковому ринку 14 вересня станом на 11:10, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,7, продають - по 26,8 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,65 до 26,75 грн/$, продажу - в межах 26,69-26,8 грн/$.



Напередодні, 13 вересня, офіційний курс гривні становив 26,68 грн/$, 31,58 грн/євро та 3,67 грн за 10 російських рублів. Наприкінці попереднього тижня долар коштував 26,73 грн, євро - 31,62 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.



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