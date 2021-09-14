Долар за курсом НБУ почав зростати у ціні
На вівторок, 14 вересня, НБУ встановив курс нацвалюти на рівні 26,69 грн/$, 31,45 грн/євро та 3,66 грн за 10 російських рублів
Про це повідомляє сайт НБУ.
На готівковому ринку 14 вересня станом на 11:10, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,7, продають - по 26,8 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,65 до 26,75 грн/$, продажу - в межах 26,69-26,8 грн/$.
Напередодні, 13 вересня, офіційний курс гривні становив 26,68 грн/$, 31,58 грн/євро та 3,67 грн за 10 російських рублів. Наприкінці попереднього тижня долар коштував 26,73 грн, євро - 31,62 грн, 10 російських рублів - 3,66 грн.
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