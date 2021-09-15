Долар за курсом НБУ здешевшав на 5 копійок

Про це повідомляє сайт НБУ.



На готівковому ринку 15 вересня станом на 7:55, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,73 грн, продають - по 26,89 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,58 до 26,73 грн/$, продажу - в межах 26,71-26,8 грн/$.



Напередодні, 14 вересня, офіційний валютний курс становив 26,69 грн/$, 31,45 грн/євро та 3,66 грн за 10 російських рублів.



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