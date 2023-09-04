Домашнє пісочне печиво з горіхами. Рецепт приготування
Якщо ви любите випічку з пісочного тіста, тоді цей рецепт — це саме той смаколик, який ви полюбите
Інгредієнти для пісочного печива:
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вершкове масло - 250 г
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пшеничне борошно - 400 г
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цукор - 150 г
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одне яйце
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один яєчний жовток
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молоко – одна столова ложка
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ванільний цукор - 10 г
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розпушувач - 1 чайна ложка
Покроковий рецепт приготування пісочного печива:
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кладемо розм'якшене вершкове масло у глибоку миску
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додаємо пакетик ванільного цукру
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додаємо цукор
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збиваємо масу міксером
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додаємо в тісто одне яйце
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продовжуємо збивати
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додаємо в тісто розпушувач
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додаємо поступово борошно
Фото: з загально доступних джерел
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починаємо вимішувати тісто
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готове тісто кладемо в пакет
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прибираємо його в холодильник на сорок хвилин
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тісто розкатуємо в пласт товщиною в один сантиметр
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за допомогою формочки вирізаємо печиво
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викладаємо на деко, застелене пергаментним папером
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змішуємо один жовток зі столовою ложкою молока
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змащуємо цією масою наше печиво
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посипаємо попередньо підсмаженими та подрібненими горіхами
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випікаємо п’ятнадцять хвилин в розігрітій до 190 градусів духовці
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далі викладаємо печиво на решітку для охолодження.
Смачного!
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