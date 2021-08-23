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Головна Економіка Домбровскіс: Україна виконала всі умови для отримання траншу макрофінансової допомоги від ЄС

Домбровскіс: Україна виконала всі умови для отримання траншу макрофінансової допомоги від ЄС

23 серпня, 2021 понедiлок
09:58

За словами виконавчого віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, Україна у широкому сенсі виконала всі умови для отримання траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС)

Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами Домбровскіса, ЄС мобілізував безпрецедентну фінансову і технічну допомогу для України. Надання у 2020 році першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.

"Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу і, виходячи з попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані", - цитує пресслужба слова Домбровскіса.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Домбровскісу за готовність ЄС продовжувати і надалі надавати фінансову, інвестиційну та технічну допомогу України на шляху системних внутрішніх перетворень.

Прем'єр наголосив на важливості виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього ркоу. Він також додав, що Україна виконала умови для його отримання.

Так, за словами Шмигаля, Україна підвищила прозорість та ефективність медичних закупівель, продовжила впровадження реформи податкової та митної служб, відновила конкурсну процедуру добору на посади державної служби.

Крім того, зазначив він, було здійснено низку важливих кроків щодо удосконалення функціонування антикорупційної інфраструктури. Продовжується робота щодо законодавчої основи для розширення повноважень приватних виконавців та спрощення доступу до цієї професії, прийнято Закон України та на його основі відповідне рішення Кабінету Міністрів України щодо створення Бюро економічної безпеки. Також триває реформа системи корпоративного управління державними підприємствами і забезпечено покращення функціонування ринку природного газу.

Шмигаль також додав, що Україна забезпечила виконання структурних "маяків" і в межах спільної з Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) програми stand-by, які необхідні для першого перегляду програми.

За його словами, початок роботи місії МВФ в Україні очікується у вересні.

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МВФ
Євросоюз
транш
макрофінансова допомога
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