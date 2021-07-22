Домовленості Паризького саміту: Німеччина закликала Україну імплементувати "формулу Штайнмаєра", а РФ - відкрити КПВВ і відвести озброєння

Про це повідомила пресслужба МЗС Німеччини.

"Рівно рік тому Тристороння контактна група домовились про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Воно було і є надійним знаком того, що мир можливий. Однак останнім часом, ми спостерігаємо більше бойових дій та збільшення жертв", - йдеться у повідомленні.

Німеччина закликала РФ бути конструктивною.



"Необхідне відкриття переходів через лінію розмежування, розмінування та виведення важкої зброї. Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра" в законодавство", - заявили у МЗС.



На думку МЗС, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати безперешкодний та безпечний доступ до всієї зони ООС.



