Донеччина, Луганщина, Харківщина. Данілов сказав, де "найближчим часом" чекати нових ударів росіян
ЗСУ готуються до важких боїв з окупантами у напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей. Це може статися вже незабаром
Про це в етері українського телебачення 3 квітня 2022 року заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, передає Українська правда.
"У напрямку Донецької, Луганської, Харківської областей - там збирається велике угруповання військ Російської Федерації... Вони будуть робити перегрупування. Мають бажання на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил і ми так само очікуємо, що там найближчим часом будуть вестися запеклі бої за нашу територію", - конкретизував посадовець.
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За словами Данілова, російські інтервенти "зупинятися не збираються".
"Завдання, які ставить Путін перед своїми яничарами по знищенню нашої держави, вони нікуди не зникають", - наголосив Олексій Данілов.
Разом з тим, продовжив секретар РНБО, український народ та ЗСУ готуються розбити ворога.
Данілов подякував також головам ОВА, які виконують свою роботу.
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