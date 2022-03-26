Донька Дональда Трампа приєдналася до підтримки України та передала 1 млн продуктових наборів
Іванка Трамп висловила захоплення мужньою та героїчною боротьбою українського народу та повідомила, що надіслала гуманітарний вантаж для мешканців Києва, Львова та Сум
Про це вона розповіла у своєму Instagram, інформує Еспресо.TV
"За останні кілька днів ми доставили 1 мільйон обідів українцям у Києві, Львові та Сумах. Дякуємо пасторам, рабинам та водіям вантажівок, які ризикують своїм життям, щоб доставити цю їжу нужденним", — написала вона.
За словами Іванки Трамп, ця допомога призначена українцям, які страждають через вторгнення російських військ.
"Народе України — ви в наших серцях, ви в наших молитвах, і ваша мужність перед лицем насильства та негараздів надихає. Нехай благословить вас Бог у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та своєї свободи", — підсумувала донька 45-го президента США.
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