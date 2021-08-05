Допінг потрапив в організм через секс: ITF оприлюднила подробиці скандалу навколо зіркової української тенісистки

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У документі ITF наголошується, що Даяна Ястремська не стала заперечувати факт виявлення в її організмі метаболітів местеролона, однак спростувала, що застосовувала речовину свідомо.



Даяна Ястремська повідомила, що ввечері 23 і вранці 24 листопада 2020 року була разом зі своїм хлопцем. У проміжку цього часу вони займалися сексом. Через кілька годин тенісистка здала пробу на допінг, яка і виявилась позитивною.



З'ясувалось, що препарат із забороненою речовиною тоді вживав хлопець українки без її відома. Показання обох багато в чому збіглися. Ястремська також пройшла перевірку на поліграфі, який з імовірністю більше ніж 99% підтвердив, що теніситка ніколи не вживала допінг.



Даяна Ястремська була відсторонена від участі в змаганнях за звинуваченням у вживанні допінгу. У січні 2021 року в пробі 20-річної українки були виявлені метаболіти местеролону.

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