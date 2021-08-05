Допінг потрапив в організм через секс: ITF оприлюднила подробиці скандалу навколо зіркової української тенісистки
Міжнародна федерація тенісу опублікувала документ-рішення незалежного трибуналу стосовно допінгової справи українки Даяни Ястремської
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У документі ITF наголошується, що Даяна Ястремська не стала заперечувати факт виявлення в її організмі метаболітів местеролона, однак спростувала, що застосовувала речовину свідомо.
Даяна Ястремська повідомила, що ввечері 23 і вранці 24 листопада 2020 року була разом зі своїм хлопцем. У проміжку цього часу вони займалися сексом. Через кілька годин тенісистка здала пробу на допінг, яка і виявилась позитивною.
З'ясувалось, що препарат із забороненою речовиною тоді вживав хлопець українки без її відома. Показання обох багато в чому збіглися. Ястремська також пройшла перевірку на поліграфі, який з імовірністю більше ніж 99% підтвердив, що теніситка ніколи не вживала допінг.
Даяна Ястремська була відсторонена від участі в змаганнях за звинуваченням у вживанні допінгу. У січні 2021 року в пробі 20-річної українки були виявлені метаболіти местеролону.
- 23 червня українську тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про вживання заборонених препаратів.
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