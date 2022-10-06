Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України з прав людини.

За повідомленнями МВС Естонії, 5 жовтня в районі пункту перетину російсько-естонського кордону з боку Російської Федерації зникли кілька сотень українців, які там перебували в останні дні, – їх росіяни вивезли на вантажівках у невідомому напрямку.

За даними Дмитра Лубінця, у прикордонних пунктах українці проходять повторну принизливу процедуру “фільтрації”. Росіяни можуть перевіряти вміст телефонного листування та передивлятися фото, просити роздягнутися для перевірки на наявність "патріотичних татуювань" та випитувати деталі особистого і сімейного життя. Іноді такі “перевірки” тривають годинами, а представники ФСБ погрожують ув’язненням і катуванням.

За словами Уповноваженого, після оголошення мобілізації на території Російської Федерації та проведення фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях, в Кремлі, здається, забули про те, що кріпосне право було скасоване ще у 1861 році. Можна силою тимчасово окупувати території, але не можна привласнити життя і свободи людей.

Дмитро Лубінець вернув увагу, що місія ОБСЄ планувала з наступного тижня проводити інтерв'ю з українськими громадянами, яких депортували до Росії, чи тими, кому довелося використати територію Росії для того, щоб перетнути кордон Естонії. Особливу увагу місія планувала приділити людям, які пройшли фільтраційні заходи чи інші типи протиправних дій від російських військовослужбовців або представників безпекових органів.

У переддень повідомлення про зникнення українців Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс спільно з послом Великої Британії Россом Алленом та першим секретарем посольства України Володимиром Гаврилюком здійснили спільний позачерговий експрес-візит до прикордонного пункту Лугамаа.

Ситуація на прикордонному пункті була невтішною. Російські прикордонники не пропускали українських біженців, які ховаються від війни та покидають межі тимчасово окупованих територій єдиним можливим способом – транзитом через Російську Федерацію. Українці на пунктах пропуску чекають на перетин кордону близько 4-5 днів. На відкритих ділянках, далеко від поселень, у все холоднішу і вологішу погоду, без необхідних теплих речей та їжі. У тому числі літні, малі діти, молоді мами.

"Російська влада обмежує доступ волонтерам до пунктів пропуску, унеможливлюючи надання допомоги нашим громадянам від неурядових та міжнародних організацій. Прибуваючи на естонському прикордонному пункту, багато наших громадян потребують першої допомоги, теплої їжі та слів підтримки. Більшість українців їдуть далі в іншу європейську країну або повертаються у вільну Україну", - констатує омбудсмен.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що українських біженців, які намагалися виїхати з окупованих районів через територію Росії до Естонії й зібралися біля південно-східного кордону країни з РФ, вивезли в невідомому напрямку на вантажних автомобілях.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb