English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Допитували, погрожували тортурами: Лубінець повідомив міжнародні організації про зникнення українців на кордоні РФ із Естонією

Допитували, погрожували тортурами: Лубінець повідомив міжнародні організації про зникнення українців на кордоні РФ із Естонією

6 жовтня, 2022 четвер
18:55
Суспільство кордон, Естонія

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини готує звернення до російського омбудсмена Тетяни Москалькової та повідомляє про зникнення міжнародні організації

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України з прав людини.
За повідомленнями МВС Естонії, 5 жовтня в районі пункту перетину російсько-естонського кордону з боку Російської Федерації зникли кілька сотень українців, які там перебували в останні дні, – їх росіяни вивезли на вантажівках у невідомому напрямку.

За даними Дмитра Лубінця, у прикордонних пунктах українці проходять повторну принизливу процедуру “фільтрації”. Росіяни можуть перевіряти вміст телефонного листування та передивлятися фото, просити роздягнутися для перевірки на наявність  "патріотичних татуювань" та випитувати деталі особистого і сімейного життя. Іноді такі “перевірки” тривають годинами, а представники ФСБ погрожують ув’язненням і катуванням. 

За словами Уповноваженого, після оголошення мобілізації на території Російської Федерації та проведення фейкових "референдумів"  на тимчасово окупованих територіях, в Кремлі, здається, забули про те, що кріпосне право було скасоване ще у 1861 році. Можна силою тимчасово окупувати території, але не можна привласнити життя і свободи людей.

Дмитро Лубінець вернув увагу, що місія ОБСЄ планувала з наступного тижня проводити інтерв'ю з українськими громадянами, яких депортували до Росії, чи тими, кому довелося використати територію Росії для того, щоб перетнути кордон Естонії. Особливу увагу місія планувала приділити людям, які пройшли фільтраційні заходи чи інші типи протиправних дій від російських військовослужбовців або представників безпекових органів.

У переддень повідомлення про зникнення українців Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс спільно з послом Великої Британії Россом Алленом та першим секретарем посольства України Володимиром Гаврилюком здійснили спільний позачерговий експрес-візит до прикордонного пункту Лугамаа.

Ситуація на прикордонному пункті була невтішною. Російські прикордонники не пропускали українських біженців, які ховаються від війни та покидають межі тимчасово окупованих територій єдиним можливим способом – транзитом через Російську Федерацію. Українці на пунктах пропуску чекають на перетин кордону близько 4-5 днів. На відкритих ділянках, далеко від поселень, у все холоднішу і вологішу погоду, без необхідних теплих речей та їжі. У тому числі літні, малі діти, молоді мами.

"Російська влада обмежує доступ волонтерам до пунктів пропуску, унеможливлюючи надання допомоги нашим громадянам від неурядових та міжнародних організацій. Прибуваючи на естонському прикордонному пункту, багато наших громадян потребують першої допомоги, теплої їжі та слів підтримки. Більшість українців їдуть далі в іншу європейську країну або повертаються у вільну Україну", - констатує омбудсмен.

  • Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що українських біженців, які намагалися виїхати з окупованих районів через територію Росії до Естонії й зібралися біля південно-східного кордону країни з РФ, вивезли в невідомому напрямку на вантажних автомобілях.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
6 жовтня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині: пошкоджено будинки
5 жовтня, 2022 середа
Херсонщина і Харківщина змагаються у темпах звільнення. Карта бойових дій 1–4 жовтня
5 жовтня, 2022 середа
Авіація НАТО перехопила російські винищувачі над Польщею та Швецією
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.15
    Купівля 40.15
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 39.06
    Продаж 40.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 жовтня
20:30
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Завдання превентивних ударів по білоруських військових об’єктах зменшить спроможність росіян, - генерал Кривонос
20:28
Денис Шмигаль
Шмигаль назвав умову великих постачань електрики до ЄС і сказав, як Україна може сприяти енергобезпеці Європи
20:24
спиртзавод
У жовтні в Україні продадуть ще шість спиртзаводів
20:22
На Алясці затримали двох російських ухилянтів з Чукотки
Пройшли на човні 400 км. На Алясці затримали двох російських ухилянтів з Чукотки
20:10
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Посол України в Ізраїлі просить владу припинити уникати однозначності та надати нашій країні допомогу
19:59
Shahed-136
Росія використала понад 80 іранських дронів, з них 60% збито ЗСУ, - Генштаб
19:46
Ексклюзив
Gazeta Wyborcza обрала людиною року Сергія Жадана
Чому українцям знову не дали літературного Нобеля?
19:32
Фіктивний референдум грубо порушує міжнародне право
Незаконно анексовані регіони України внесли у конституцію РФ
19:31
OPINION
Олександр Вільчинський
Прощання з імперією з першокурсниками у бомбосховищі
19:31
Атака росіян на Ferrexpo. Корумповані суди та удар по іміджу України
19:25
У жовтні РФ вивезла на донецький та херсонський напрямки 30 вагонів боєприпасів із Білорусі, - Генштаб
19:19
Петро Порошенко
Порошенко про восьмий пакет санкцій ЄС: крок у вірному напрямку, але потрібне повне ембарго на російський експорт
18:59
nord stream 1 Північний потік газ
У ЄС обговорюють встановлення "цінового коридору" на імпорт газу, - Reuters
18:50
ЗСУ
ЗСУ звільнили селище Греківка на Луганщині, - Гайдай
18:50
Оновлено
Запоріжжя
Росіяни атакували сімома ракетами інфраструктуру Запоріжжя, є загиблі й постраждалі
18:41
Ексклюзив
Сергій Кривонос
У Кремля ще є декілька козирів і його не цікавить кількість людей, яку буде кинуто у м'ясорубку війни, - генерал Кривонос
18:37
Військові облігації
За три дні у Дії українці придбали військові облігації на 25 млн грн
18:27
Оновлено
Кирило Шевченко
Верховна Рада звільнила голову НБУ Кирила Шевченка
18:17
McDonald’s Київ
У McDonald’s пояснили затримку у відкритті ресторанів в Україні
18:13
Олег Газманов
Колаборанти, співаки, ідеолог та очільниця ЦВК РФ: Стало відомо, хто потрапив у новий пакет санкцій ЄС проти Росії
18:12
Посилка
Надсилати посилки з Польщі до України стало дешевше: Poczta Polska знизила тарифи
18:00
мобілізовані
Міноборони очікує направлення перших 150 тис. мобілізованих росіян в Україну, - Резніков
17:58
Північний потік газ
Після аварій на газогонах Росія заявила, що готова запустити у роботу заблокований "Північний потік - 2"
17:48
Нація футболу
"Нація футболу": у прокат виходить стрічка про становлення української збірної
17:35
Володимир Кара-Мурза
Російського опозиційного політика й журналіста Кара-Мурзу звинуватили в держзраді
17:28
OPINION
Ерік Найман
Триває неоголошена війна між ОПЕК+ та країнами-імпортерами нафти
17:27
Автоматична реєстрація ТОВ для фізосіб - ще один крок для спрощення комунікації бізнесу з державою
Іноземці можуть віддалено відкривати бізнес в Україні і платити тут податки: прийняли закон про е-резидентство
17:27
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Спецслужби Швеції підтвердили диверсію на "Північних потоках" та шукають винних у підривах
17:24
Porsche став найдорожчим автовиробником Європи
17:02
Міністерство фінансів
Держава зможе викуповувати системні банки за 1 гривню: ВРУ ухвалила закон
16:59
Нідерланди_ прапор
Суд Нідерландів ухвалив привести центри приймання шукачів притулку до стандартів ЄС, - Reuters
16:51
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
У Празі почався саміт Європейської політичної спільноти за участі 44 країн без РФ, - журналіст Радіо Свобода Хотин
16:34
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко заборонив підвищення цін в Білорусі
16:34
Ексклюзив
Сили ворога з Нової Каховки спрямовуються на північний та північно-західний напрямки для вибудовування нової лінії оборони, - військовий експерт Рябих
16:17
Резніков: термін дії російського ядерного потенціалу завершився у 1997 році
16:10
Зустріч лідерів Вірменії та Азербайджану
Пашинян і Алієв зустрілися вперше після відновлення карабаського конфлікту
16:00
Ганна Маляр
Питали, як здатись у полон: росіяни понад 2 тис. разів подзвонили у проєкт "Хочу жити" у перші тижні його роботи
16:00
Ізраїль
Туреччина призначила посла в Ізраїлі вперше після 4 років відсутності дипломатичних відносин
15:57
на фото: Еммануель Макрон
Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже в жовтні, - BFMTV
15:44
Херсонська область
ЗСУ у жовтні звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів, - Генштаб
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV