Допомагає РФ у війні проти України: підозру оголосили "уповноваженій із прав людини ЛНР"
ОГПУ заочно повідомив уповноваженій із прав людини ЛНР" про підозру в спробі повалення конституційного ладу
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Мешканка Луганщини добровільно погодилася на співпрацю з окупантами та стала "уповноваженою з прав людини в ЛНР". Підозрювана за вказівкою окупаційної влади допомагає РФ і її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.
Жінці оголосили підозру в діях для метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- 11 травня офіс генпрокурора оголосив підозру речниці "генпрокуратури ЛНР".
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