Про це заявив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Перебуваючи в тимчасово окупованому Луганську, жінка погодилася стати "генпрокуроркою ЛНР". Під час "брифінгів" підозрювана оприлюднювала інформацію про обстріли Луганщини. Також вона повідомляла місцевим мешканцям про відповідальність перед законом "ЛНР" за викриття окупантів.

Жінці оголосили підозру в колабораціонізмі. Зараз триває досудове розслідування.

Підозру оголосили мешканцю Донеччини, який воював за "ДНР" на Сумщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb