Офіс генпрокурора оголосив підозру речниці "генпрокуратури ЛНР"
Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру в колабораціонізмі речниці "генпрокуратури ЛНР"
Про це заявив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Перебуваючи в тимчасово окупованому Луганську, жінка погодилася стати "генпрокуроркою ЛНР". Під час "брифінгів" підозрювана оприлюднювала інформацію про обстріли Луганщини. Також вона повідомляла місцевим мешканцям про відповідальність перед законом "ЛНР" за викриття окупантів.
Жінці оголосили підозру в колабораціонізмі. Зараз триває досудове розслідування.
- Підозру оголосили мешканцю Донеччини, який воював за "ДНР" на Сумщині.
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