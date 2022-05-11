Про це заявили в Офісі генпрокурора в телеграмі.

Наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до "народної міліції ДНР" і став командиром взводу. Йому видали російську форму та зброю. На Сумщині українець виконував накази командирів армії РФ, чергував на блокпостах, стежив за повітряним простором. Також він разом з окупантами розграбував майно одного з підприємств.

Чоловіка затримали й повідомили про підозру в держзраді, вчиненій під час воєнного стану, а також в участі в незаконному збройному формуванні, порушенні законів і звичаїв війни.

Працівник Азовсталі отримав повідомлення про підозру за те, що здавав розташування підземних тунелів заводу окупантам.

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