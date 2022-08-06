Допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на Півдні: СБУ викрила агентів ФСБ
У Миколаївській області двоє зловмисників збирали та передавали росіянам розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ
Про це сьогодні, 6 серпня 2022 року, повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.
Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів.
"У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Зокрема відомо, що зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.
Ворожим агентам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- 4 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про "полювання" на зрадників у Миколаєві.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе