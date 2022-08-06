Допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на Півдні: СБУ викрила агентів ФСБ

Про це сьогодні, 6 серпня 2022 року, повідомили в telegram-каналі Служби безпеки України.

Отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів.

"У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зокрема відомо, що зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Ворожим агентам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

4 серпня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про "полювання" на зрадників у Миколаєві.

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