Допомагав РФ обходити санкції: суд США засудив ексагента ФБР

Про це пише "Голос Америки".

"У Нью-Йорку Окружний суд Манхеттена ухвалив вирок у справі колишнього співробітника ФБР Чарльза Макгонігала, якого прокуратура звинуватила в роботі на наближеного до російського президента російського олігарха Олега Дерипаску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд відправив ексагента на 50 місяців до тюрми й зобовʼязав виплатити до 40 тисяч доларів штрафу.