Допомагав РФ обходити санкції: суд США засудив ексагента ФБР
Суд у Нью-Йорку засудив колишнього агента ФБР Чарльза Макгонігала до тюремного ув'язнення за заподіяння шкоди національній безпеці шляхом змови з російським олігархом
Про це пише "Голос Америки".
"У Нью-Йорку Окружний суд Манхеттена ухвалив вирок у справі колишнього співробітника ФБР Чарльза Макгонігала, якого прокуратура звинуватила в роботі на наближеного до російського президента російського олігарха Олега Дерипаску", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що суд відправив ексагента на 50 місяців до тюрми й зобовʼязав виплатити до 40 тисяч доларів штрафу.
- Указ про запровадження санкцій проти російського мільярдера Олега Дерипаски підписав ще 2014 року президент США Барак Обама. У жовтні 2022-го верховний суд США відхилив апеляцію Дерипаски про скасування санкцій
- У березні 2022 року санкції проти сімох російських олігархів, серед яких Роман Абрамович, Олег Дерипаска та голова Газпрому Алєксєй Міллєр запровадив уряд Великої Британії.
- 10 вересня 2022 року Кабінет Міністрів запропонував Раді нацбезпеки і оборони запровадити санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха, власника футбольного клубу "Металіст" Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва та російського олігарха Олега Дерипаски. Уряд запропонував повторно заблокувати їхні активи в Україні на 10 років. 12 жовтня відповідне рішення РНБО ввів у дію Зеленський
- Колишнього спеціального агента відділу контррозвідки ФБР у Нью-Йорку звинуватили в порушенні санкцій США щодо Росії через його співпрацю з російським підсанкційним олігархом Олегом Дерипаскою.
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