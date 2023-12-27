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Допомагав росіянам "тримати інформаційний удар": на Сумщині до 12 років за ґратами засудили блогера-мільйонника

27 грудня, 2023 середа
00:42
Війна з Росією

Блогер-мільйонник українського походження, який називає себе "головним спікером війни", отримав вирок 12 років за ґратами за виправдовування збройної агресії РФ проти України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Блогер, за його словами, допомагає росіянам "мобілізуватися та тримати інформаційний удар". Виправдовуючи поразки військових РФ, він розповсюджує класичні фейки російської пропаганди.

Засуджений народився та тривалий час проживав у Сумах, а у 2014 році виїхав до Росії.

Суд виніс вирок колаборанту у вигляді 12 років позбавлення волі. Його визнано винним у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України (ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України). На його майно на території Сумської області рішенням суду накладено арешт.

Прокурори зазначають, що це вже третій вирок російським пропагандистам у 2023 році.

У лютому 2023 року до 5 років позбавлення волі було засуджено директора російського пропагандистського телеканалу "RT" за заклики до геноциду українського народу. У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

Також в Офіці генпрокурора нагадують, що у листопаді 2023 року 10 років позбавлення волі отримав російський пропагандист, який у своїй книзі стверджував про неспроможність української держави до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Також він закликав владу РФ провести так звану "денацифікацію" України.

  • Служба безпеки України викрила агітатора, який активно поширював у соцмережах антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовував збройну агресію РФ.
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
Офіс генпрокурора
пропаганда
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