Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Допомагав росіянам встановлювати міни на Харківщині: СБУ затримала рецидивіста

Допомагав росіянам встановлювати міни на Харківщині: СБУ затримала рецидивіста

2 жовтня, 2023 понедiлок
12:25
Кримінал

Служба безпеки на Харківщині затримала чоловіка, який у період окупації допомагав ворогу орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки затримала російського поплічника, який співпрацював з агресором під час тимчасової окупації Харківщини. Ним виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

Після захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень.

Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, він "здавав" загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

Зокрема, зловмисник разом з російськими загарбниками грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію.

Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.

Після звільнення району чоловік намагався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який збирав розвіддані про спецпідрозділи ЗСУ та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів
Україна
Росія
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
Читайте також:
окупанти
30 вересня, 2023 субота
Ізраїльський воєнний експерт пояснив, які шанси має російській наступ
обстріл, ППО
1 жовтня, 2023 неділя
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
Джо Байден
2 жовтня, 2023 понедiлок
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 39.83
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
12:41
Ексклюзив
Ілля Несходовський
"Це неправда": економіст Несходовський розвіяв чутки щодо вимоги МВФ ліквідувати ФОПи в Україні
12:31
Огляд
Польща
Вибори у Польщі: чого очікувати Україні
12:26
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Ігнат спрогнозував збільшення кількості дронових атак по Україні й зменшення ракетних
12:25
Бен Воллес
"Цю війну можна виграти": Воллес розповів, що може врятувати Путіна й чому Україна має посилити мобілізацію
12:20
Нафта
Вартість нафти Brent знизилася до $92,3 за барель після стрибків попереднього тижня
11:58
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено понад 400 населених пунктів у 7 областях: ситуація в енергосистемі
11:52
Румунія
Російські атаки на південні порти біля кордонів Румунії - це воєнні злочини, - очільниця МЗС Одобеску
11:40
Оновлено
Росія атакувала Херсонщину: поранено 8 людей, серед них - діти
11:29
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась": Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні
11:00
Хотів вступити до школи "Армії дронів": у Києві СБУ затримала агента ФСБ
10:41
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу
10:39
російські автомобільні номери
Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби
10:37
Авіазавод у Смоленську
У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ применшує відсутність допомоги США, Захід стурбований перемогою симпатика Кремля в Словаччині, Британія не відправлятиме військових в Україну. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
10:20
Сенат США
У Сенат США внесли законопроєкт, який забороняє безпекову допомогу Азербайджану
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою
10:13
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода
10:04
OPINION
Віталій Портников
Допомога США Україні: російсько-українська війна стає не просто темою американської політики, а й передвиборчим сюжетом. Колонка Віталія Портникова
09:51
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ
09:36
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:34
Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів
09:15
Ексклюзив
Маріупольський порт
Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
08:57
збитий "Шахед"
Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
08:49
Чорноморський флот РФ
Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:39
Ексклюзив
"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпості поліції у Харкові
08:30
Тайсон Ф'юрі
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
08:22
Церква у Мексиці
У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
08:09
Інфографіка
на фото: ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб
07:45
На фото: система ППО
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
07:34
військовий, Естонія
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
07:30
Джо Байден
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
07:16
Туреччина
Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку
06:48
ЗСУ війна фронт
Російський інформаційний простір намагається показати допомогу Заходу Україні як ескалацію конфлікту, - ISW
06:39
Ілон Маск
Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги
06:04
ПВК Вагнер
В ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну
05:27
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: "Динамо" перемогло "Олександрію", результати інших матчів 9 туру
05:17
Роберт Фіцо
Фіцо після перемоги своєї партії на виборах у Словачччині ініціював мирні перемговори щодо України
00:51
ДТП
У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених
00:31
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
00:19
Оновлено
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
Теракт у Туреччині: курдське угрупування взяло на себе відповідальність за атаку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV