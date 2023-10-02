Допомагав росіянам встановлювати міни на Харківщині: СБУ затримала рецидивіста

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки затримала російського поплічника, який співпрацював з агресором під час тимчасової окупації Харківщини. Ним виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

Після захоплення населеного пункту він допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень.

Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району.

Крім того, він "здавав" загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

Зокрема, зловмисник разом з російськими загарбниками грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію.

Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.

Після звільнення району чоловік намагався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.