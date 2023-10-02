Хотів вступити до школи "Армії дронів": у Києві СБУ затримала агента ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки у Києві затримала ще одного агента ФСБ. Він збирав розвіддані про спецпідрозділи Збройних Сил України та СБУ, які спеціалізуються на використанні безпілотних літальних апаратів.

Це завдання ворожий агент отримав від свого російського "куратора" наприкінці літа цього року. Для його виконання чоловік намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів".

Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Зокрема, він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

За даними слідства, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки.

Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста.

У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники "гарантували" своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ. У поле зору агресора він потрапив через свої антиукраїнські дописи на одному з російських Телеграм-каналів.

Подальшу комунікацію здійснювали через анонімний чат у месенджері.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.