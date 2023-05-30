Допоміг РФ захопити "Артек" у Криму: експравоохоронцю оголосили підозру в держзраді

Про це інформує ДБР.

На момент окупації півострова РФ у 2014 році чоловік служив в українських правоохоронних органах та охороняв "Артек".

За сприяння у захопленні Міжнародного дитячого центру на півострові зрадник отримав посаду у незаконно створеному "міністерстві внутрішніх справ" окупантів.

У 2019 році колишній правоохоронець перейшов до Росгвардії і зараз займається переслідуванням незгодних із російською владою громадян, бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму.

Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.