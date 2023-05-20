Росіяни кличуть дітей до "Артеку", щоб використати їх як живий щит, - член Сейму Литви

Про це заявив голова комітету національної безпеки і оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

До кримського табору "Артек" росіяни намагаються заманити дітей віком 12-13 років. Вони пропонують путівку переможцям міжнародних конкурсів, у яких беруть участь колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Єгипту, Таджикистану та Вірменії.

За словами депутата, окупанти вдаються до таких дій з двох причин.

"По-перше, скласти враження про легітимність окупації Криму. По-друге, перетворити дітей з інших країн на живий щит перед можливим контрнаступом ЗСУ. Уряди цих та інших держав повинні захистити своїх дітей і не дозволити РФ "прикривати" дітьми свої злочини". - йдеться у повідомленні.