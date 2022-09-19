Допомога у створенні Фонду відновлення: Зеленський обговорив потенційні напрями співпраці з головою найбільшої у світі інвесткомпанії
Володимир Зеленський та гендиректор найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінк обговорили можливості для співпраці стосовно Фонду відновлення для підтримки української економіки.
Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.
У ході відеоконференції йшлося про те, як департамент BlackRock із консультацій щодо фінансових ринків може допомогти українському Фонду відновлення. Головна мета Фонду - створення можливостей для участі у відбудові та пожвавленні економіки України як для державних, так і для приватних інвесторів, що буде забезпечувати для них справедливий прибуток.
Компанія BlackRock як допомогу може надати безоплатні консультації щодо структури, інвестиційного процесу, управління та використання доходів Фонду.
"Ми продемонстрували, що вміємо перемагати на полі бою. Ще одне важливе наше завдання — здобути перемогу в економіці. Бути привабливою країною для інвесторів", - зазначив Зеленський.
Він також зазначив, що інвестиційна привабливість надзвичайно важлива для України сьогодні. Держава зацікавлена в залученні світового капіталу, оскільки завдяки цьому будуть створені робочі місця та зростатиме економіка. Президент наголосив, що така структура має бути успішною для всіх залучених сторін.
"Ми спроможні й хочемо відновити нормальний інвестиційний клімат", - сказав Володимир Зеленський.
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