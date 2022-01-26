Допомогли ділкам ухилитися від сплати акцизу на понад 70 млн грн: на Дніпропетровщині повідомили про підозру трьом митникам

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



Згідно з інформацією слідства, приватне підприємство імпортувало з Алжиру до України партію нафтопродуктів, однак у документах зазначали, що перевозять у залізничних цистернах газовий конденсат, який не є підакцизним товаром.



Під час оформлення службовці митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило ухилятися від сплати акцизу на мільйони гривень.



Двоє з інспекторів завдали державі збитків на 26 млн грн кожен, а третій - 18 млн грн. Загальна сума збитків перевищила 70 млн грн.



Митників підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.



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