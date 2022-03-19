Допомогти здатен кожен - стартував проєкт "Долучайся: разом ми сильні"  

Про це розповідає Еспресо.TV.



Організатори - режисер фільму "Іловайськ" Іван Тимченко та навчальна медіа-платформа RIST - закликають кожного українця боротися на тому фронті, на якому може, й розповідати свої історії, надихаючи інших.



Війна - чи не найбільше в житті випробування для кожного з нас. Українські військові мужньо боронять нашу рідну землю, рідних людей. В той же час дуже багато цивільних досі перебувають в стані розгубленості: не розуміють, як і чим можуть бути корисними в час війни.



Проєкт "Долучайся: разом ми сильні" покликаний на прикладах конкретних людей показати, що зараз є безліч варіантів, щоб допомагати під час війни і надавати підтримку тим, хто її зараз найбільше потребує.



"Зараз ми живемо в унікальний час. Це неможливо не знімати. Я вірю, що наші фільми допоможуть іншим знайти своє місце. Ми розповідаємо про людей з різних сфер: художників, бізнесменів, лікарів. Нині кожен з них волонтерить та допомагає, щоб підтримати Україну в цей непростий час", - розповідає режисер Іван Тимченко, відомий за фільмом "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас".



Разом з Іваном Тимченком над проєктом працює команда навчальної медіаплатформи Rist. Вони допомагають із пошуком історій, супроводом проєкту на Youtube, знімають і монтують відео.



Ролики публікують на Youtube-каналі проєкту "Долучайся: разом ми сильні" та на сторінці у Facebook.



Героями проєкту "Долучайся: разом ми сильні" вже стали Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера. Ця спільнота з перших днів війни активно допомагає армії, містам, які опинилися в гуманітарній кризі, та переселенцям; Богдан Кухарський, який у мирні часи працював з керамікою, а нині зварює "їжаки" для блокпостів; Денис Шингаренко, шеф-кухар кавʼярні "Друзі", який щоденно готує їжу для переселенців, які приїжджають до Львова і живуть у центрах для тимчасово переміщених осіб.



Робота над новими історіями триває просто зараз. Тому команда проєкту "Долучайся: разом ми сильні" закликає ділитися історіями людей, які роблять усе можливе, щоб наблизити перемогу України. Надсилати інформацію про такі історії можна повідомленнями на Facebook-сторінку проєкту.





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