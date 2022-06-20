Про це повідомляє Bad Left Hook.

"Якщо якимось дивом Джошуа переможе Усика, йому доведеться зіткнутися зі мною або звільнити пояс. Я не думаю, що його серце вже повністю в грі. Він завжди говорить про те, щоб залишатися голодним, але світ бачить, що він більше не голодний до боксу. Він бізнесмен, який більше цікавиться читанням лекцій студентам", - сказав Джойс.

Він також пообіцяв помститися Усику за поразку у Всесвітній серії боксу, якої українець йому завдав у 2013 році.

"Я номер один у рейтингу WBO. Схоже, що Усик знову переможе Джошуа. Я обов’язковий претендент і я покажу вам, як справжній важковаговик повинен розбиратися з людиною, яка програла Шону Портеру в аматорах. Той Джо Джойс, якого перемогли у Всесвітній серії боксу не був "Джаггернаутом", вони поклали подушки на мої кулаки, щоб я не міг йому зашкодити. Цього разу без подушок!" - заявив Джойс.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації)у надважкій вазі, які він у вересні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

У 2021 році WBO санкціонувала бій Олександра Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джо Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право битися з Ентоні Джошуа.

Шон Портер був чемпіоном світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) та перемагав Усика на любительському рингу в категорії до 75 кг.

17 червня стало відомо, що другий бій між Усиком та Джошуа відбудеться 20 серпня.

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