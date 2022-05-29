Доповідач по Україні у Європарламенті Міхаель Ґалер про заборону виїзду для Порошенка: це може зашкодити Україні отримати статус кандидата у члени ЄС

Із такою заявою виступив депутат Європейського парламенту від Німеччини, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Ґалер, передає телеканал "Прямий".

"Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном", – наголосив євродепутат.

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"Я є одним з найсильніших друзів України. Що б не сталося, я завжди буду підтримувати вас у вашій боротьбі з агресором, а також підтримувати більше санкцій, більше зброї для вас. А також ваше бажання отримати статус кандидата в ЄС. Втім, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну", – застерігає депутат Європейського парламенту.

"І поки що я можу апелювати лише до тих, хто може це зупинити і випустити його за кордон. Тож він має встигнути до вівторка на Конгрес ЄНП у Роттердамі", – наголосив євродепутат.

Довідка

Петро Порошенко у складі делегації Верховної Ради України мав брати участь у засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі. Утім, лідеру партії "Європейська солідарність" двічі безпідставно відмовили у виїзді з країни – попри відповідне розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Європейська солідарність" звертається із заявою про злочин, який вчинили прикордонники за представників виконавчої влади.

"Жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, сьогодні не існує. Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і закону "Про статус народного депутата" перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка", – наголосив народний депутат Микола Княжицький.

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